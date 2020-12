“Grande Fratello Vip 5”, Pierpaolo e Giulia si abbandonano alla passione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se a Natale avevano fatto le prove generali sotto il vischio, adesso Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno sul serio. Nella casa del “Grande Fratello Vip 5” si può dire che sia nata la prima coppia ufficiale. I due infatti, durante un bagno in piscina., lasciati soli dai compagni, si lasciano andare a baci appassionati e carezze per una buona mezz’ora, abbandonando tutti i i dubbi che li avevano frenati fin qui. Anche in questo caso l’avvicinamento è stato circostanziato e per piccoli passi. Dopo che Maria Teresa e gli altri, capito come stava evolvendo la situazione, hanno deciso di andarsene, la coppia ha iniziato qualche piccola schermaglia. E se Pierpaolo chiede a Giulia cosa stia pensando, lei afferma di essere “combattuta tra l’istinto e la testa”. Appare ormai evidente che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se a Natale avevano fatto le prove generali sotto il vischio, adessoPretelli eSalemi fanno sul serio. Nella casa del “Vip 5” si può dire che sia nata la prima coppia ufficiale. I due infatti, durante un bagno in piscina., lasciati soli dai compagni, si lasciano andare a baci appassionati e carezze per una buona mezz’ora, abbandonando tutti i i dubbi che li avevano frenati fin qui. Anche in questo caso l’avvicinamento è stato circostanziato e per piccoli passi. Dopo che Maria Teresa e gli altri, capito come stava evolvendo la situazione, hanno deciso di andarsene, la coppia ha iniziato qualche piccola schermaglia. E sechiede acosa stia pensando, lei afferma di essere “combattuta tra l’istinto e la testa”. Appare ormai evidente che ...

