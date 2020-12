Governo | da verifica a Recovery e vaccini | le parole di Conte Adnkronos 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) () -- "L'Italia ha fatto una scelta di grande prova democratica: il ministro Speranza è andato in Parlamento che ha approvato il 2 dicembre il pianoanche con le categorie di priorità partendo da operatori socio sanitari e residenti e personale delle Rsa". "Da questo punto di vista procederemo rispettando queste indicazioni, io lo farei subito ma cercherò di rispettare le priorità così come approvate dalla Camere e anche dalla Conferenza Stato Regioni. Avremo un piano vaccinale ben organizzato, ci sarà un grandissimo sforzo per una macchina molto complessa". "Quando ci saranno i primi risultati della campagna vaccinale? Quando saranno vaccinate circa 10/15 milioni di persone e quindi non prima di aprile, in primavera, potremo avere i primi risultato significativi. Ci sono tutte le premesse per cui l'Italia, ...