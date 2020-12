(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo Unaha travolto Gjerdrum, un’residenziale in Norvegia a circa 25 chilometri a-est della capitale. Una decina di persone sono rimaste ferite, mentre secondo quanto riferito dalla polizia all’emittente NRK, 29 sarebbero i. Diverse centinaia di persone, circa 500, sono state evacuate. “È un disastro”, ha detto il capo dell’operazione di polizia locale, Roger Pettersen. Moltetravolte Diversesono state spazzate via a Gjerdrum, villaggio da 5mila abitanti, ha fatto sapere la polizia locale su Twitter. “I servizi d’emergenza, la protezione civile e l’esercito stanno effettuando l’evacuazione”, aggiungono le autorità con il premier Erna Solberg che ha espresso la sua vicinanza alla popolazione colpita. “La ...

A Ask, dove si è verificata la frana, vivono circa 5000 persone.