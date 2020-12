'Covid, niente spostamenti fra comuni in zona rossa per i servizi alla persona' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cambiano le disposizioni per i trasferimenti nei comuni limitrofi alla propria residenza. In una nuova ordinanza della Regione viene infatti stabilito che ci si può spostare solo nei giorni in cui la ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cambiano le disposizioni per i trasferimenti neilimitrofipropria residenza. In una nuova ordinanza della Regione viene infatti stabilito che ci si può spostare solo nei giorni in cui la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid niente Covid, niente vaccino fino a sedici anni: «Ecco tutte le controindicazioni» Il Mattino Covid: niente cenoni a Capodanno, gli alberghi donano cibo a 'Pane Quotidiano'

S tratta di un'iniziativa di Centrale District, Comitato che vede insieme i nomi piu' noti dell'hospitality milanese della zona di Stazione Centrale e Piazza Repubblica ...

Ore 12: l’Auchan di Nola ha chiuso, lavoratori in lacrime. 100 addetti in cig a zero ore

“L’Auchan di Nola chiude definitivamente: ringraziamo i nostri clienti che ci hanno sempre sostenuto e auguriamo a tutti buon anno”. Mentre la speaker del reparto accoglienza dava dai microfoni il tri ...

