**Quirinale: Laura Bruno, mens sana in corpore sano** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Laura Bruno, 91 anni, di Crotone, ma volontaria Vincenziana presso una Parrocchia della borgata romana di Ottavia, nel 1995 fonda il Centro odontoiatrico "Solidarietà Vincenziana", che interviene sui problemi odontoiatrici con un duplice obiettivo: curare un problema sanitario e migliorare l'aspetto della persona, passaggio spesso fondamentale per recuperare la dignità e per l'accettazione da parte della 'società civile' di soggetti che vivono in condizione di povertà e trascuratezza. In sintesi "cura della persona come elemento di integrazione sociale". Nel centro prestano attività volontaria 48 persone tra odontoiatri, odontotecnici, assistenti alla poltrona e 22 addetti all'accoglienza e alla segreteria. Ogni anno il Centro assiste circa 800 pazienti e vengono erogate circa 2.500 prestazioni sanitarie completamente ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Laura **Quirinale: Laura Bruno, mens sana in corpore sano** LiberoQuotidiano.it Quirinale: ecco i 36 eroi di ogni giorno premiati da Mattarella

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Sono 36 le cittadine e i cittadini che anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ...

Nominati dal Quirinale 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

ROMA – Tra i nomi più conosciuti tra i 25 nuovi Cavalieri nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concert ...

