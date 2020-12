Pensioni anticipate | Conte pensa alla riforma “Quota 102” per il 2022

Leggi su viagginews

(Di martedì 29 dicembre 2020) In vista della scadenza di100, il governo stando ad unadelleche eviti lo scalone di 5 anni dal. Dal punto di vistastico il 2021 non presenta alcuna novità per i beneficiari della misura previdenziale. Nella legge di bilancio 2021, infatti, il governo ha sostanzialmente confermato il quadro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com