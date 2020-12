Meloni: «La Cina comunista mette in carcere chi ha raccontato la pandemia. Il governo non dice nulla?» (Di martedì 29 dicembre 2020) La Cina continua a violare i principi di libertà dinanzi a un Occidente indifferente. E anche l’Italia, colpevolmente, tace. Lo sottolinea Giorgia Meloni in un posto su Fb: “Zhang Zhan, avvocato e blogger cinese, detenuta da maggio, è stata condannata a 4 anni di carcere. La sua colpa è aver documentato con video diffusi sul web l’inizio della pandemia da Coronavirus a Wuhan nei giorni in cui il regime cinese nascondeva quello che stava succedendo”. Meloni, la Cina comunista viola le libertà fondamentali “La Cina comunista – conclude Meloni – che oggi minimizza le proprie responsabilità sulla diffusione Covid e che afferma di aver totalmente sconfitto la pandemia, mette in galera chi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Lacontinua a violare i principi di libertà dinanzi a un Occidente indifferente. E anche l’Italia, colpevolmente, tace. Lo sottolinea Giorgiain un posto su Fb: “Zhang Zhan, avvocato e blogger cinese, detenuta da maggio, è stata condannata a 4 anni di. La sua colpa è aver documentato con video diffusi sul web l’inizio dellada Coronavirus a Wuhan nei giorni in cui il regime cinese nascondeva quello che stava succedendo”., laviola le libertà fondamentali “La– conclude– che oggi minimizza le proprie responsabilità sulla diffusione Covid e che afferma di aver totalmente sconfitto lain galera chi ...

