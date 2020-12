Last Train Leaving di David Knopfler Recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020)è un musicista britannico che probabilmente ha bisogno di poche presentazioni. Membro fondatore del leggendario gruppo rock Dire Straits, ha lasciato suo fratello Mark e la band molti anni fa per perseguire la sua carriera musicale indipendente. E va detto che forse il mondo della musica ha beneficiato della sua visione di spirito libero. Conoffre un album che a volte presenta le sue raffinate ed elegante capacità, mai travolgente ma sempre abilmente e magistralmente sottovalutato.Inè difficile non amare particolari brani. “All The Fun Of The Fair“, è uno di quei tagli meravigliosi, ricordi ...