Konami domina in Giappone e diventa il publisher third party di maggior successo nel 2020

Konami è diventato il publisher third party di maggior successo nel 2020 in Giappone, posizionandosi davanti a Square Enix e Bandai Namco nella classifica dei migliori 10. La compagnai deve molto del suo successo nel paese a Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! per Switch, un titolo estremamente popolare in Giappone, capace di piazzare 1,5 milioni di copie fisiche e digitali, e di posizionarsi davanti a un certo Cyberpunk 2077. Il totale delle copie fisiche vendute di Konami è di 1.392.474 unità.

Konami è diventato il publisher third party di maggior successo nel 2020 in Giappone, posizionandosi davanti a Square Enix e Bandai Namco nella classifica dei migliori 10. La compagnai deve molto del ...

