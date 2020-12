Cosa fare in caso di Terremoto (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto: Cosa fare e Cosa non fare in caso di scossa secondo la Protezione Civile Cosa bisogna fare in caso di scossa di Terremoto? Dal vademecum della Protezione Civile circa la gestione di un Terremoto, prima durante e dopo la scossa avvertita. Cosa fare PRIMA Con il consiglio di un tecnico A volte basta rinforzare i muri portanti o migliorare i collegamenti fra pareti e solai: per fare la scelta giusta, fatti consigliare da un tecnico di fiducia. Da solo, fin da subito Allontana mobili pesanti da letti o divani. Fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendi quadri e specchi con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020)nonindi scossa secondo la Protezione Civilebisognaindi scossa di? Dal vademecum della Protezione Civile circa la gestione di un, prima durante e dopo la scossa avvertita.PRIMA Con il consiglio di un tecnico A volte basta rinforzare i muri portanti o migliorare i collegamenti fra pareti e solai: perla scelta giusta, fatti consigliare da un tecnico di fiducia. Da solo, fin da subito Allontana mobili pesanti da letti o divani. Fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendi quadri e specchi con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi ...

