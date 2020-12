Chi è Gaetano Pecoraro? L’inviato delle Iene

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020)è un inviato del programma “Le” in onda su Italia1. Trasmissione televisiva che si occupa principalmente di inchiesta, di cui lui è molto appassionato da sempre.si è costantemente occupato di servizi molto impegnativi, riguardante temi molto scottanti e di spessore, come politica, società, abusi, malasanità e mafia. Ma conosciamolo meglio nel dettaglio.: Biografiaha 36 anni, nasce a Palermo nel 1984. Dopo essersi laureato in Storia Contemporanea nel 2007, inizia la sua carriera giornalistica da molto giovane. All’età di vent’anni per le strade di Partinico e Corleone in Sicilia, sua terra natia, nella piccola emittente televisiva antimafia “Telejato”. Dove si occupava di ...