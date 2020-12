Bridgerton, i fan si indignano: c’è una scena che scatena le polemiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bridgerton è la nuova serie televisiva che andrà in onda su Netflix, ma scopriamo quella scena controversa che ha scaturito l’indignazione dei fan. Bridgerton, la serie televisiva Netflix, prodotta da Shonda Rhimes, un dramma in costume che affronta la condizione femminile agli inizi dell’800 e l’educazione sessuale. Molte sono le scene spinte che hanno fatto Leggi su youmovies (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la nuova serie televisiva che andrà in onda su Netflix, ma scopriamo quellacontroversa che ha scaturito l’indignazione dei fan., la serie televisiva Netflix, prodotta da Shonda Rhimes, un dramma in costume che affronta la condizione femminile agli inizi dell’800 e l’educazione sessuale. Molte sono le scene spinte che hanno fatto

comingsoonit : #Bridgerton è la serie del momento ma insieme agli elogi ha attirato anche diverse critiche. Una scena, in particol… - xdorotheax : ho visto un centinaio di fancam e videoedit di #Bridgerton e sono arrivata alla conclusione che i fan di… - Vale_intheband : Comunque di recente ho visto Notting Hill e tra ieri e oggi ho visto #Bridgerton e niente per quanto io sia la prim… - vikientofu : #Bridgerton si sta rivelando un fan fiction mal scritta verso la fine, all’inizio era divertente ora comincio a sca… - stupiddthought : @_Valealizzi_ Guarda io ormai netflix lo odio. Ho pianto per settimane dopo la cancellazione di awae non scherzo pe… -