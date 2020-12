Beatrice di York progetta un secondo royal wedding (in pompa magna)?

(Di martedì 29 dicembre 2020) La favola di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi potrebbe regalarci un nuovo colpo di scena: il royal wedding numero due. Le tribolate nozze numero uno, rimandate a causa di papà Andrea coinvolto nello scandalo Epstein, poi cancellate causa coronavirus, sono state finalmente celebrate a Windsor, in segreto e sottotono, lo scorso 17 luglio. Davanti ad appena venti invitati.

Le tribolate nozze con Edoardo Mapelli Mozzi sono andate in scena lo scorso luglio a Windsor davanti ad appena venti invitati. Ma nel 2021 la nipote di Elisabetta II vorrebbe dire un'altra volta «sì».Sono stati in tanti gli impavidi che hanno sfidato pandemia, norme restrittive e regole del distanziamento per coronare comunque il loro sogno d’amore e pronunciare il loro si nel 2020.