Staffelli | “Non scorderò mai i tapiri a Conte e Maldini Che guai con l’Inter per Balotelli…”

Lo storico inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, ha ripercorso alcune consegne di tapiri ai calciatori parlando a TuttoSport: "Siamo l'incubo degli uffici stampa, arriviamo quando meno se lo aspettano e temono che qualche calciatore sia andato sopra le righe. L'ultimo tapiro a Conte non lo scorderò mai, così come quello a Paolo Maldini. Il più simpatico ? Cassano, ne ha ricevuti 15. La famosa consegna della maglia del Milan a Balotelli portò a dei disastri con l'Inter, sapevamo che Mario era un tifoso rossonero. Prima o poi consegneremo un tapiro anche a Cristiano Ronaldo, sono sicuro".

