Sonia Lorenzini | il suo ex fidanzato è un cantante famoso? L’indiscrezione

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - brekbia : RT @tinyraindropss: #gfvip Sonia Lorenzini che già faceva cagare prima e ora si è letteralmente rovinata stando al grande fratello. living… - tinyraindropss : #gfvip Sonia Lorenzini che già faceva cagare prima e ora si è letteralmente rovinata stando al grande fratello. liv… - brekbia : RT @Aloneupwind2: Ogni giorno Sonia Lorenzini si sveglia e sa che dovrà fare più cose cringe del giorno prima. CHE FALSAAAAH???? #rosmello #… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Non sa corteggiare': stilettata di Sonia Lorenzini a Mario Ermito (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Lorenzini

Per la prima volta nella storia del GF Vip, Maria De Filippi ‘entrerà’ in Casa come super ospite. La conduttrice più amata di Mediaset ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e farà una bellissima ...Sonia Lorenzini non è riuscita a trattenere le lacrime al Grande Fratello Vip difronte a una richiesta del programma.