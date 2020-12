Pioggia e vento, allerta meteo gialla su tutta la Campania a partire dalle 18 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono infatti Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi. Venti forti o molto forti, con possibili raffiche. Mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Tra i principali scenari di dissesto idrogeologico dovuto all’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio a18 di oggi e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono infatti Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi. Venti forti o molto forti, con possibili raffiche. Mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Tra i principali scenari di dissesto idrogeologico dovuto all’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi ...

insopportabile : Una tempesta di vento e pioggia, freddo. Anche con gli ultimi giorni questo 2020 si vuole proprio fare amare. - senigalliameteo : SenigalliaMeteo 14h | Meteo attuale Vento: 9.7 km/h SSE Temperatura: 12.2 °C Umidità: 63 % Pressione: 987.3 hPa Pi… - MeteoPalestrina : Palestrina (RM) 14h | Meteo attuale Vento: 5.4 km/h OSO Raffica: 19.8 km/h Temperatura: 7.9 °C Umidità: 99 % Press… - Lincy10415 : @MarcoCuoreazzur Sono uscita, per fortuna niente pioggia ma il vento per poco mi si porta via! Comunque sana e salva ?? - doomboy : Sono 'in ferie', che è un termine improprio quando non sei un lavoratore subordinato. Diciamo 'oggi non lavoro'. F… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia vento Dopo la pioggia arriva il forte vento La Repubblica Gelo al Nord, Milano e Torino sotto la neve. Morto un vigile del fuoco, 2 feriti

Lo avevano annunciato e così è stato. Il gelo, condito da vento, pioggia e neve si sta abbattendo sull’intero stivale creando disagi. Le regioni settentrionali sono quelle maggiormente colpite, con ...

Nord Italia sotto la neve, disagi a viabilità e una donna ferita

Roma, 28 dic. (askanews) - Maltempo e freddo sull'Italia: il Nord si è svegliato sotto la neve caduta in Lombardia, Piemonte, Liguria e nel Nordest, pioggia e vento al Centro-Sud: disagi alla viabilit ...

Lo avevano annunciato e così è stato. Il gelo, condito da vento, pioggia e neve si sta abbattendo sull’intero stivale creando disagi. Le regioni settentrionali sono quelle maggiormente colpite, con ...Roma, 28 dic. (askanews) - Maltempo e freddo sull'Italia: il Nord si è svegliato sotto la neve caduta in Lombardia, Piemonte, Liguria e nel Nordest, pioggia e vento al Centro-Sud: disagi alla viabilit ...