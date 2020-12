Papa: permesso, grazie, scusa le parole da custodire in famiglia (Di lunedì 28 dicembre 2020) "In famiglia ci sono tre parole da custodire sempre permesso, grazie, scusa" e "se in famiglia litighiamo per favore facciamo in modo che non finisca la giornata senza fare la pace", lo ha detto Papa Francesco all'Angelus, durante il quale ha indetto un Anno speciale dedicato alla famiglia Amoris laetitia.Il Papa ha guidato la recita della preghiera dell`Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. Nell`introdurre la preghiera mariana il Papa ha ricordato che "a pochi giorni dal Natale, la liturgia ci invita a fissare lo sguardo sulla Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe". Ed "è bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Inci sono tredasempre" e "se inlitighiamo per favore facciamo in modo che non finisca la giornata senza fare la pace", lo ha dettoFrancesco all'Angelus, durante il quale ha indetto un Anno speciale dedicato allaAmoris laetitia.Ilha guidato la recita della preghiera dell`Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. Nell`introdurre la preghiera mariana ilha ricordato che "a pochi giorni dal Natale, la liturgia ci invita a fissare lo sguardo sulla Santadi Gesù, Maria e Giuseppe". Ed "è bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i ...

