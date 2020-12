Legge di Bilancio, novità per 1.000 assistenti tecnici: proroga contratto al 30 giugno e dal prossimo anno ruoli anche nel primo ciclo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Legge di Bilancio approvata alla Camera: numerose le novità per la scuola, tra cui l'assunzione di 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo. Dovranno essere stabilite le modalità per la costituzione degli organici, in modo che i posti siano disponibili già per la mobilità del personale di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020)diapprovata alla Camera: numerose leper la scuola, tra cui l'assunzione di 1.000nelle scuole del. Dovressere stabilite le modalità per la costituzione degli organici, in modo che i posti siano disponibili già per la mobilità del personale di ruolo. L'articolo .

