Lega Pro | Ghirelli | “Vaccino Covid? Lo renderei obbligatorio per i calciatori”

"Vaccino obbligatorio per il nostro mondo". Questa l'opinione del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli in merito al Vaccino contro il Covid-19. Il numero uno della Serie C ha anche richiesto un intervento della Figc "affinché i gruppi squadra possano essere vaccinati al più presto. Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, già il 19 dicembre ho detto che renderei il Vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra – ha proseguito il presidente della Lega Pro – dobbiamo ...

