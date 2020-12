Il Nord sotto la neve, a Milano alberi caduti e auto fuori strada (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nevica su Milano e su gran parte della Lombardia. Il capoluogo lombardo, questa mattina, si è svegliato sotto una coltre bianca spessa circa 10 centimetri. I fiocchi continuano a scendere ma, secondo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nevica sue su gran parte della Lombardia. Il capoluogo lombardo, questa mattina, si è svegliatouna coltre bianca spessa circa 10 centimetri. I fiocchi continuano a scendere ma, secondo...

repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e Neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve - 3BMeteo : Il Nord Italia si sveglia sotto la #neve. Il @DuomodiMilano poche ore fa. Situazione LIVE in Italia e previsioni… - GazzettaDelSud : Il #Nord sotto la #neve, a #Milano alberi caduti e auto fuori strada. #maltempo #snow - rotaruchristina : RT @3BMeteo: Il Nord Italia si sveglia sotto la #neve. Il @DuomodiMilano poche ore fa. Situazione LIVE in Italia e previsioni #meteo prossi… - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Il Nord Italia si sveglia sotto la #neve. Il @DuomodiMilano poche ore fa. Situazione LIVE in Italia e previsioni #meteo prossi… -