GF Vip, Antonella Elia attacca Samantha De Grenet: “Bullo di quartiere” (Di martedì 29 dicembre 2020) Da giorni ormai si respira aria di tensione al Grande Fratello Vip: al centro delle polemiche Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Dopo la discussione di pochi giorni fa, le due concorrenti vengono messe a confronto da Alfonso Signorini e, dallo studio, anche Antonella Elia prende le parole. Mirato il suo attacco alla De Grenet, volano accuse forti. Alta tensione tra Stefania e Samantha L’ingresso di Samantha De Grenet nella Casa del Grande Fratello Vip ha portato scompiglio nell’armonia della Casa. In particolare, la neo-concorrente ha subito messo nel suo mirino una delle protagoniste storiche di questa edizione: Stefania Orlando. I dissapori tra le due sono cominciate subito dopo la puntata che ha visto l’ingresso della De ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Da giorni ormai si respira aria di tensione al Grande Fratello Vip: al centro delle polemiche Stefania Orlando eDe. Dopo la discussione di pochi giorni fa, le due concorrenti vengono messe a confronto da Alfonso Signorini e, dallo studio, ancheprende le parole. Mirato il suo attacco alla De, volano accuse forti. Alta tensione tra Stefania eL’ingresso diDenella Casa del Grande Fratello Vip ha portato scompiglio nell’armonia della Casa. In particolare, la neo-concorrente ha subito messo nel suo mirino una delle protagoniste storiche di questa edizione: Stefania Orlando. I dissapori tra le due sono cominciate subito dopo la puntata che ha visto l’ingresso della De ...

Da giorni ormai si respira aria di tensione al Grande Fratello Vip: al centro delle polemiche Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Dopo la discussione di pochi giorni fa, le due concorrenti vengono ...

Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno avuto diversi screzi nelle ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip. “Io e Stefania ci siamo parlate e ci siamo scusate reciprocamente”, spiega S ...

