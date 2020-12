El Pais elogia Sergio Mattarella: “Un presidente solo nella tempesta, suo mandato esemplare” (Di lunedì 28 dicembre 2020) El Pais elogia Mattarella: “Un presidente solo nella tempesta” “Un presidente solo nella tempesta”: così il quotidiano spagnolo El Pais elogia in un articolo il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, mettendone in risalto “il ruolo chiave nei momenti più critici per l’Italia”. In un articolo pubblicato lo scorso 27 dicembre, il quotidiano osserva che “nel bel mezzo del caos di un Parlamento frantumato, mentre il Paese affronta la sfida più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, rappresenta l’ultimo baluardo per uno Stato che, nonostante tutto, è sempre in piedi”. L’autore dell’articolo, poi, ripercorre le tappe salienti del ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) El: “Un” “Un”: così il quotidiano spagnolo Elin un articolo il Capo dello Stato,, mettendone in risalto “il ruolo chiave nei momenti più critici per l’Italia”. In un articolo pubblicato lo scorso 27 dicembre, il quotidiano osserva che “nel bel mezzo del caos di un Parlamento frantumato, mentre il Paese affronta la sfida più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, rappresenta l’ultimo baluardo per uno Stato che, nonostante tutto, è sempre in piedi”. L’autore dell’articolo, poi, ripercorre le tappe salienti del ...

Open_gol : «Politici come lui sono in via di estinzione» - LuciaLaVita1 : RT @FrancoLaratta: El País elogia Sergio Mattarella: «Un presidente esemplare, solo nella tempesta. È l’ultimo baluardo di uno Stato che, n… - Alfonso0070 : RT @FrancoLaratta: El País elogia Sergio Mattarella: «Un presidente esemplare, solo nella tempesta. È l’ultimo baluardo di uno Stato che, n… - DelMoroMassimo1 : El Pais elogia Mattarella, il “presidente solo nella tempesta” - FrancoLaratta : El País elogia Sergio Mattarella: «Un presidente esemplare, solo nella tempesta. È l’ultimo baluardo di uno Stato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pais elogia El País elogia Sergio Mattarella: «Un presidente esemplare, solo nella tempesta» Open L'elogio di El Pais a Mattarella, il "presidente solo nella tempesta": "Mandato esemplare"

"In mezzo al caos è l'ultimo baluardo di uno Stato che, nonostante tutto, resta in piedi. Difficile trovare un sostituto all'altezza" ...

Uno spettro si aggira per l’Europa: è tornato di moda il catenaccio

Il Guardian elogia il "pragmatismo" di Guardiola: "la Premier sembra tornata a 15 anni fa". Su El Pais le barricate del Real e del Barca ...

"In mezzo al caos è l'ultimo baluardo di uno Stato che, nonostante tutto, resta in piedi. Difficile trovare un sostituto all'altezza" ...Il Guardian elogia il "pragmatismo" di Guardiola: "la Premier sembra tornata a 15 anni fa". Su El Pais le barricate del Real e del Barca ...