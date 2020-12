Covid | riapertura palestre | teatri e centri estetici a rischio a metà gennaio

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il governo frena sulla ripartenza di altri settori che potrebbero far rialzare i contagi: il via previsto il 15 potrebbe slittare. Regole rigide sull’attività sportiva. Stop alle discoteche

Corriere della Sera

Torna la zona arancione per i prossimi tre giorni. Da lunedì 28 dicembre cambiano le regole -dagli spostamenti ai negozi aperti- secondo le misure previste dal decreto Natale che il governo ha varato ...Se l’adagio “anno bisesto anno funesto” smetterà di essere il lascito di antiche superstizioni per trasformarsi in preoccupante vaticinio nei secoli a venire lo dovrà, soprattutto, al 2020. Il “Time” ...