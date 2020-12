**Coronavirus: morti seconda ondata sono 36.340, superata la prima** (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Con la giornata di oggi, il numero totale di decessi per Covid in Italia nel corso della seconda ondata, a partire dal 7 ottobre, ha superato quelli registrati nella prima ondata (24 febbraio - 6 ottobre). "In appena 83 giorni sono stati 36.340 rispetto ai 36.030 morti dei 226 giorni della prima ondata", calcola il professore del Politecnico di Milano, Davide Manca, a capo del Pse-Lab, curatore del report quotidiano sui dati del coronavirus in Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Con la giornata di oggi, il numero totale di decessi per Covid in Italia nel corso della, a partire dal 7 ottobre, ha superato quelli registrati nella prima(24 febbraio - 6 ottobre). "In appena 83 giornistati 36.340 rispetto ai 36.030dei 226 giorni della prima", calcola il professore del Politecnico di Milano, Davide Manca, a capo del Pse-Lab, curatore del report quotidiano sui dati del coronavirus in Italia.

