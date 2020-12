Chelsea, Tuchel contattato per succedere a Lampard (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'ex allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, da pochi giorni esonerato dai parigini, potrebbe proseguire la sua carriera in uno dei club più prestigiosi e ricchi della Premier League inglese. Per liquidare il tecnico tedesco con sei mesi d’anticipo il club campione di Francia pagherà tra i 5 e i 7 milioni di euro. Lo stipendio di Tuchel è di 625mila euro al mese, ma a questi soldi andranno aggiunti quelli dei suoi collaboratori: i vice Arno Michels, Zsolt Löw e l’analista video Benjamin Weber. Secondo il Bild, il Chelsea è interessato al tecnico tedesco e lo avrebbe già contattato non essendo contento dell'operato di Lampard. Lo stesso Thomas Tuchel tramite il suo entourage ha fatto sapere di gradire una esperienza inglese in un club della capitale. Uno dei fattori che ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'ex allenatore del Paris Saint-Germain Thomas, da pochi giorni esonerato dai parigini, potrebbe proseguire la sua carriera in uno dei club più prestigiosi e ricchi della Premier League inglese. Per liquidare il tecnico tedesco con sei mesi d’anticipo il club campione di Francia pagherà tra i 5 e i 7 milioni di euro. Lo stipendio diè di 625mila euro al mese, ma a questi soldi andranno aggiunti quelli dei suoi collaboratori: i vice Arno Michels, Zsolt Löw e l’analista video Benjamin Weber. Secondo il Bild, ilè interessato al tecnico tedesco e lo avrebbe giànon essendo contento dell'operato di. Lo stesso Thomastramite il suo entourage ha fatto sapere di gradire una esperienza inglese in un club della capitale. Uno dei fattori che ...

gate17marco : Tuchel to Arsenal Sarri to PSG Jorginho to PSG Rice to Chelsea - ItaSportPress : Chelsea, Tuchel contattato per succedere a Lampard - - sportli26181512 : Dalla Francia: un'altra big inglese su Tuchel: Secondo quanto riportato da RMC Sport, anche il Chelsea...… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Chelsea, possibile cambio in panchina se perde con l’ #AstonVilla ?? #Tuchel il primo nome sulla lista #LeBombeDiVlad… - sunday_ky : RT @BombeDiVlad: ???? #Chelsea, possibile cambio in panchina se perde con l’ #AstonVilla ?? #Tuchel il primo nome sulla lista #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Tuchel Chelsea, Tuchel stuzzica la fantasia di Abramovich. Gli ultimi risultati mettono in crisi Lampard TUTTO mercato WEB Chelsea, Tuchel contattato per succedere a Lampard

L’ex allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, da pochi giorni esonerato dai parigini, potrebbe proseguire la sua carriera in uno dei club più prestigiosi e ricchi della Premier League inglese ...

Dalla Germania – Lampard in bilico, suggestione Tuchel per la panchina del Chelsea

Il Chelsea di Frank Lampard non sta attraversando il suo periodo migliore. Stando a quanto riportato in Germania, c'è l'idea Tuchel ...

L’ex allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, da pochi giorni esonerato dai parigini, potrebbe proseguire la sua carriera in uno dei club più prestigiosi e ricchi della Premier League inglese ...Il Chelsea di Frank Lampard non sta attraversando il suo periodo migliore. Stando a quanto riportato in Germania, c'è l'idea Tuchel ...