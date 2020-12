Campi Flegrei: divieto di avvicinamento all’area Pisciarelli per pericolo emissioni di fango bollente (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La scossa di magnitudo 2.6, registrata questa mattina alle 9:09 ad est di Pozzuoli, ha allertato l’amministrazione comunale che ha diramato una nota diretta alla popolazione: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa Amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2,6 ± 0,3 in località Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 09:09, ora locale, alla profondità di 2,2 km. L’evento potrebbe essere stato avvertito come boato dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. L’amministrazione sottolinea alla cittadinanza il divieto di avvicinarsi all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura. Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La scossa di magnitudo 2.6, registrata questa mattina alle 9:09 ad est di Pozzuoli, ha allertato l’amministrazione comunale che ha diramato una nota diretta alla popolazione: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa Amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2,6 ± 0,3 in località. Il sisma si è prodotto alle 09:09, ora locale, alla profondità di 2,2 km. L’evento potrebbe essere stato avvertito come boato dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. L’amministrazione sottolinea alla cittadinanza ildi avvicinarsidi emissione di fluidi diper ildidiad alta temperatura. Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e ...

