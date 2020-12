Calciomercato Inter, serve un innesto in attacco: c’è Origi, garantisce Lukaku (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e la dirigenza dell’Inter comincia già a sondare il terreno per i prossimi acquisti. Una delle esigenze più urgenti è quella di un innesto in attacco che affianchi i titolarissimi Martinez e Lukaku. La scelta di rafforzare il reparto offensivo sarebbe dettata anche dai frequenti problemi fisici L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e la dirigenza dell’comincia già a sondare il terreno per i prossimi acquisti. Una delle esigenze più urgenti è quella di uninche affianchi i titolarissimi Martinez e. La scelta di rafforzare il reparto offensivo sarebbe dettata anche dai frequenti problemi fisici L'articolo

Gazzetta_it : #Inter, #Pinamonti è la via per #Gervinho. #Eriksen resta in attesa - DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - Fortu23 : Milik, Alonso, Wijnaldum, il 'papu' Gomez? Tutto quello che dovete sapere sul calciomercato invernale dell'Inter.… - Vatenerazzurro1 : Questa sera alle 21.30 live SUPERNERAZZURRA con MAURIZIO BISCARDI! Parleremo di #Inter????, di… - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Giornale: 'Inter, Conte ha tre desideri. E può aiutare ancora un 'vecchio' problem-solver' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Mercato Inter, Origi proposta low cost: ultimissime news Sport Fanpage Calciomercato Inter, serve un innesto in attacco: c’è Origi, garantisce Lukaku

Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e la dirigenza dell'Inter comincia già a sondare il terreno per i prossimi acquisti. Una delle esigenze più Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e la d ...

Prima proposta dell’Inter per il Papu Gomez: i dettagli

La rottura tra il Papu Gomez e l’Atalanta sembra ormai insanabile, ad approfittarne potrebbe essere così l’Inter. In nerazzurri ad oggi pare siano l’unica squadra ad essersi mossa con decisione per ce ...

Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e la dirigenza dell'Inter comincia già a sondare il terreno per i prossimi acquisti. Una delle esigenze più Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e la d ...La rottura tra il Papu Gomez e l’Atalanta sembra ormai insanabile, ad approfittarne potrebbe essere così l’Inter. In nerazzurri ad oggi pare siano l’unica squadra ad essersi mossa con decisione per ce ...