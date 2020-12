Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino a Semmering. Un quinto posto in gigante nelle poche apparizioni sulla Panorama (Di domenica 27 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile è pronta per la sua ultima tappa prima di passare all’anno nuovo. Il 28-29 dicembre, infatti, il Circo bianco ha in programma un gigante e uno slalom a Semmering, in Austria, sulla pista denominata Panorama. Tra le protagoniste più attese, specialmente tra le porte larghe, c’è la nostra Marta Bassino. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio come si è comportata la nativa di Borgo San Dalmazzo a Semmering. Marta Bassino ha esordito nella pista austriaca il 27 dicembre 2016 in gigante e centrò subito una quinta posizione a 1.56 dalla vincitrice Mikaela Shiffrin. Il podio è stato completato da Tessa Worley e dalla nostra Manuela Moelgg a 1.09. Nella ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di scifemminile è pronta per la sua ultima tappa prima di passare all’anno nuovo. Il 28-29 dicembre, infatti, il Circo bianco ha in programma une uno slalom a, in Austria,pista denominata. Tra le protagoniste più attese, specialmente tra le porte larghe, c’è la nostra. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio come si è comportata la nativa di Borgo San Dalmazzo aha esordito nella pista austriaca il 27 dicembre 2016 ine centrò subito una quinta posizione a 1.56 dalla vincitrice Mikaela Shiffrin. Il podio è stato completato da Tessa Worley e dalla nostra Manuela Moelgg a 1.09. Nella ...

