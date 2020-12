Presidenziali in Niger, nessuno scontro nella giornata di voto (Di domenica 27 dicembre 2020) I Nigerini hanno votato nella calma domenica alle elezioni Presidenziali che dovrebbero segnare la prima transizione democratica tra due presidenti eletti in un Paese abituato ai colpi di Stato e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Iini hanno votatocalma domenica alle elezioniche dovrebbero segnare la prima transizione democratica tra due presidenti eletti in un Paese abituato ai colpi di Stato e ...

I nigerini hanno votato nella calma domenica alle elezioni presidenziali che dovrebbero segnare la prima transizione democratica tra due presidenti eletti in un Paese abituato ai colpi di Stato e torm ...

Niger, un voto per la democrazia e il cambiamento: favorito Bazoum, delfino di Issoufou

Ancora a caccia di una vera stabilità 60 anni dopo l'indipendenza, il Niger è alle urne con la speranza di democrazia e cambiamento, nonostante il favorito Mohamed Bazoum, sia il braccio destro del pr ...

