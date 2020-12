Maltempo, in arrivo vento forte anche in Calabria e Sicilia (Di domenica 27 dicembre 2020) vento, burrasche, pioggia e neve anche in pianura al Nord. E’ in arrivo da stasera un’ondata di Maltempo che ha portato la Protezione civile ad emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 dicembre 2020), burrasche, pioggia e nevein pianura al Nord. E’ inda stasera un’ondata diche ha portato la Protezione civile ad emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse...

ProvinciaTrento : ?????#Maltempo: nella tarda serata di oggi o nel corso della notte inizierà a nevicare in #Trentino a quote molto ba… - carseri : RT @TgrRai: #Maltempo. In arrivo aria gelida al Centro-Nord, con possibili nevicate. Venti di burrasca al Sud, #AllertaGialla in #Campania,… - EmilioBerettaF1 : Maltempo, in arrivo neve e venti forti. Allerta in Lombardia: 'Muovetevi solo se necessario' - Alfonso0070 : RT @TgrRai: #Maltempo. In arrivo aria gelida al Centro-Nord, con possibili nevicate. Venti di burrasca al Sud, #AllertaGialla in #Campania,… - manutoma1 : RT @repubblica: Maltempo, in arrivo neve e venti forti. Allerta in Lombardia: 'Muovetevi solo se necessario' -