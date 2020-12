Lippi: «Juve, basta figuracce. Per lo scudetto non è fuori» (Di domenica 27 dicembre 2020) Marcello Lippi dice la sua sulla lotta scudetto in Serie A: le parole dell’ex tecnico sulla Juve e non solo Ai microfoni di QS è intervenuto Marcello Lippi per parlare della lotta scudetto in Serie A. «L’Inter è una candidata al titolo, così come il Milan, che non sta lassù per caso. Tutti i giochi sono ancora aperti. E lo resteranno a lungo. Secondo me si tende a sottovalutare l’originalità di questa stagione. Ad agosto inoltrato si giocava ancora per concludere la vecchia annata, la ripartenza è stata immediata o quasi, tanti atleti non si sono fermati, non hanno fatto vacanze. Certe cose si pagano. Questo campionato è una Marcialonga, lo vincerà chi reggerà meglio la fatica. La Juventus? Non è per niente tagliata fuori, anche per il discorso che ho appena fatto. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Marcellodice la sua sulla lottain Serie A: le parole dell’ex tecnico sullae non solo Ai microfoni di QS è intervenuto Marcelloper parlare della lottain Serie A. «L’Inter è una candidata al titolo, così come il Milan, che non sta lassù per caso. Tutti i giochi sono ancora aperti. E lo resteranno a lungo. Secondo me si tende a sottovalutare l’originalità di questa stagione. Ad agosto inoltrato si giocava ancora per concludere la vecchia annata, la ripartenza è stata immediata o quasi, tanti atleti non si sono fermati, non hanno fatto vacanze. Certe cose si pagano. Questo campionato è una Marcialonga, lo vincerà chi reggerà meglio la fatica. Lantus? Non è per niente tagliata, anche per il discorso che ho appena fatto. ...

junews24com : Lippi: «Juve, basta figuracce. Per lo scudetto non è fuori» - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lippi al QS: “Juve non tagliata fuori per il titolo” - Fiorentinanews : #Lippi: 'La #Juve non farà più figuracce come quella contro la #Fiorentina, ne sono certo' - TUTTOJUVE_COM : Lippi al QS: “Juve non tagliata fuori per il titolo” - MCalcioNews : Marcello Lippi: 'Non solo Inter e Milan, anche la Juve per il titolo' ? -