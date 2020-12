CorSport | Milik | nessuna trattativa aperta per gennaio

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il Corriere dello Sport analizza la situazione dei parametri zero in Serie A. Uno di questi è, tesserato con il Napoli, escluso dal campo, ai ferri corti con la Società e a rischio di perdere l’Europeo. Nei mesi scorsi diverse squadre si sono interessate a lui, ma non c’è. “Qualche situazione complicata ce l’ha pure il Napoli, su tutte quella di. Troverà squadra nel mercato dio andrà via a zero in estate? Negli ultimi mesi il polacco è stato avvicinato da Roma, Juventus, Fiorentina e Newcastle, ma unanon c’è e De Laurentiis chiede 18 milioni. Tanti a 6 mesi dalla scadenza”. L'articolo ilNapolista.