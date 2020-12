Ciclismo | Dylan Groenewegen in lacrime | “Ho sbagliato con Jakobsen” Fabio | “Non sono pronto per incontrarlo”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020)sta scontando una squalifica di nove mesi a causa del gravissimo incidente provocato durante la volata della prima tappa del Giro di Polonia. In quell’occasione l’olandese strinse alle transenne, rimasto vittima di un gravissimo impatto contro le barriere che gli ha cambiato la vita (ora sta effettuando un periodo di riabilitazione dopo essere rimasto a lungo in ospedale). Da quel 5 agostonon ha più corso e si è più volte dichiarato pentito di quel gesto, ma soltanto sotto le feste natalizie si è mostrato davanti alle telecamere, concedendo un’intervista all’emittente olandese NOS Sport. Le immagini mostrano il ciclista con gli occhi spenti, i silenzistati lunghi e il ragazzo è anche scoppiato in. Il 27enne si ...