Traffico Roma del 26-12-2020 ore 18 | 30

(Di sabato 26 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento è avvenuto un incidente sulla tangenziale all’altezza di Batteria Nomentana in direzione San Giovanni possibili ripercussioni incidente sulla via Casilina nella zona di Torre Gaia anche qui non si escludono disagi a complicare i pochi spostamenti in questo momento il maltempo sta piovendo in diverse zone disono in servizio i mezzi del trasporto pubblico seguono la programmazione festiva Le metropolitane si fermeranno alle 23:30 ed è attivo tutti i giorni 24 ore su 24 il numero verde comunale 800 93 88 73 riservato agli anziani soli che potranno chiedere cibo farmaci e beni di prima necessità a domicilio grazie ad operatori messi a loro disposizione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...