Questa Katia Follesa? Dimenticatela: un pazzesco dimagrimento, in studio dalla Toffanin è irriconoscibile | Foto (Di sabato 26 dicembre 2020) A Verissimo ospite in studio da Silvia Toffanin Katia Follesa. La comica è entrata in studio esibendo un fisico mozzafiato. La Follesa infatti ha perso parecchi chili. Quello che non ha perso però è l'umorismo che la contraddistingue: “Mi piacerebbe per una volta soltanto, intervistarti io. Te la senti?”, ha chiesto alla conduttrice. Poi la Follesa ha cambiato argomento, più serio: “Sono tornata a star bene anche con la testa”, ha ammesso sulla sua improvvisa trasformazione. Katia ha infatti raccontato che il suo dimagrimento non è dovuto ad un capriccio estetico, bensì a motivi di salute. Motivi che l'hanno costretta a un cambiamento radicale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) A Verissimo ospite inda Silvia. La comica è entrata inesibendo un fisico mozzafiato. Lainfatti ha perso parecchi chili. Quello che non ha perso però è l'umorismo che la contraddistingue: “Mi piacerebbe per una volta soltanto, intervistarti io. Te la senti?”, ha chiesto alla conduttrice. Poi laha cambiato argomento, più serio: “Sono tornata a star bene anche con la testa”, ha ammesso sulla sua improvvisa trasformazione.ha infatti raccontato che il suonon è dovuto ad un capriccio estetico, bensì a motivi di salute. Motivi che l'hanno costretta a un cambiamento radicale.

