Manchester United, Bruno Fernandes eguaglia CR7: il dato (Di sabato 26 dicembre 2020) Bruno Fernandes continua a stupire anche con la maglia del Manchester United: con la rete di oggi eguaglia Cristiano Ronaldo Il Manchester United impatta in casa del Leicester: 2-2 tra le due squadre con il gol del solito Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese, con un passato in Italia tra Novara, Sampdoria e Udinese, è a quota 10 gol in questa Premier League. dato che lo avvicina a Cristiano Ronaldo: è il primo portoghese, dopo CR7 a riuscirci. Una continua crescita per il centrocampista. Bruno Fernandes is the first Portuguese player to score 10 goals in a #PL season since Cristiano Ronaldo (2008/09) ??#LEIMUN @ManUtd pic.twitter.com/9LH8jwD8YK — Premier League ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020)continua a stupire anche con la maglia del: con la rete di oggiCristiano Ronaldo Ilimpatta in casa del Leicester: 2-2 tra le due squadre con il gol del solito. Il centrocampista portoghese, con un passato in Italia tra Novara, Sampdoria e Udinese, è a quota 10 gol in questa Premier League.che lo avvicina a Cristiano Ronaldo: è il primo portoghese, dopo CR7 a riuscirci. Una continua crescita per il centrocampista.is the first Portuguese player to score 10 goals in a #PL season since Cristiano Ronaldo (2008/09) ??#LEIMUN @ManUtd pic.twitter.com/9LH8jwD8YK — Premier League ...

anarcomico : RT @SuperSportTV: Paul Pogba at Manchester United ?? Paul Pogba at Juventus ?? - sportli26181512 : Manchester United: fissato il prezzo di Rojo, un club si muove: Il Manchester United ha messo in vendita il difenso… - giulio_galli : RT @SuperSportTV: Paul Pogba at Manchester United ?? Paul Pogba at Juventus ?? - calciomercatoit : #Juventus, dalla #PremierLeague arrivano segnali per il #calciomercato: #Pogba di nuovo in panchina - zazoomblog : Vardy rovina la festa al Manchester United: il Leicester trova il pari nel finale - #Vardy #rovina #festa… -