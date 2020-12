Il Natale sommesso dell'era covid, con lockdown e distanze di sicurezza (Di sabato 26 dicembre 2020) Tante restrizioni, strade vuote, vietato spostarsi tra regioni, una visita al giorno a parenti e amici, autocertificazioni e controlli. 70mila agenti per le strade Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tante restrizioni, strade vuote, vietato spostarsi tra regioni, una visita al giorno a parenti e amici, autocertificazioni e controlli. 70mila agenti per le strade

William27383184 : Un Natale sommesso ma pieno di essenzialità e purezza. Gli affetti più cari si sentono, sia vivi sia in lontananza. - Fabiorapiti : Notte di Natale - Claudio Baglioni - infoitcultura : Classifica e oroscopo venerdì 25 dicembre 2020: Natale armonioso per il Toro, Natale sommesso per il Cancro - renderman81 : È il primo Natale in cui non sento il Natale. È come se fosse ponte. Ho se foto pochi Buone Feste e Auguri! questi… - MissioniBS : Qui in Albania il Natale è “sommesso”, non solo per il virus che quest’anno ci chiude un po’. Qui è sempre così: mi… -