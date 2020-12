Psg | delirio per Pochettino | “può portare Messi in Ligue 1” VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 dicembre 2020)ha vinto il testa a testa con Massimiliano Allegri e sarà il prossimo allenatore del Psg. Si sbilancia L’Equipe sul prossimo allenatore del club francese, l’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.rappresenta una sicurezza dal punto di vista tecnico e caratteriale, è stato protagonista di una buona carriera con le maglie di Newell’s Old Boys, Espanyol, Psg, Bordeaux e ancora Espanyol. Sempre con gli spagnoli ha iniziato la carriera da allenatore, poi Southampton e Tottenham.puòal Psg (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)Secondo quanto riporta Le Parisien probabile anche l’arrivo di Leoin. L’argentino sembra nella fase finale dell’avventura con la maglia del Barcellona, in estate è ...