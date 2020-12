Il Sudafrica | ' Nessuna prova che il nostro ceppo sia più pericoloso di quello inglese'

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ora c'è un rimpallo di responsabilità: non ci sono prove che il nuovodel coronavirus identificato insia piùo contagioso del suo "cugino" isolato in Gran Bretagna. E' ...

Il ministro della Salute sudafricano, Zwelini Mkhize replica alle collega inglese Matt Hancock che aveva lanciato l'allarme ...Non ci sono prove che il nuovo ceppo del coronavirus identificato in Sudafrica sia più pericoloso o contagioso del suo cugino isolato in Gran Bretagna: è quanto sostiene il ministro della Salute sudaf ...