Repubblica: Mertens e Osimhen rientreranno a Napoli martedì 29 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Napoli riprenderà a lavorare dopo la sosta natalizia il 29 dicembre. I calciatori azzurri saranno sottoposti ad un giro di tamponi e poi potranno tornare ad allenarsi. martedì 29 rientreranno dal Belgio anche Mertens e Osimhen, scrive Repubblica Napoli. “Il Napoli intanto pena al presente e potrà tirare un po’ il fiato. L’appuntamento per la ripresa è fissato per il 29 dicembre. Il ritrovo è fissato al Maradona: ciclo di tamponi, poi l’allenamento. Gattuso trascorrerà qualche giorno in famiglia e poi aspetta il rientro alla base di Victor Osimhen che Dries Mertens. Entrambi rientreranno martedì dal Belgio dove hanno svolto la riabilitazione. Nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilriprenderà a lavorare dopo la sosta natalizia il 29. I calciatori azzurri saranno sottoposti ad un giro di tamponi e poi potranno tornare ad allenarsi.29dal Belgio anche, scrive. “Ilintanto pena al presente e potrà tirare un po’ il fiato. L’appuntamento per la ripresa è fissato per il 29. Il ritrovo è fissato al Maradona: ciclo di tamponi, poi l’allenamento. Gattuso trascorrerà qualche giorno in famiglia e poi aspetta il rientro alla base di Victorche Dries. Entrambidal Belgio dove hanno svolto la riabilitazione. Nel ...

