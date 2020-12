Il Covid visto in ospedale Chi combatte in trincea

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Roberta Grima Tra la paura di tornare a casa, le allucinazioni per carenza di ossgieno, sono tante le storie didal reparto infettivi di Galatina Quando é uscita dal reparto di malattie infettive dove era ricoverata per il-19, Maria non poteva non pensare a ciò che si lasciava alle spalle: tanti anziani che non riescono a sopportare la solitudine. Così una volta dimessa dal reparto infettivi del suo paese, Galatina, in provincia di Lecce, ha deciso di acquistare 15 televisori e donarli ai vecchietti dell'- come dice lei - perre la noia e sentirsi meno soli. Lei ce l'ha fatta a vincere contro il- 19 e sa che per chi non è in condizioni molto gravi, il tempo non passa mai. Si resta a letto con l'ossigeno, una, due settimane e si é completamente ...