Covid, nuove restrizioni a Natale e Capodanno da regioni e comuni: ecco le ordinanze (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dal Trentino alla Sicilia, alcuni governatori e sindaci hanno deciso di regolarsi in maniera leggermente differente rispetto al decreto legge che fissa le norme per tutta l’Italia. ecco quali sono gli enti locali che hanno emanato gli atti e cosa hanno previsto per le festività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dal Trentino alla Sicilia, alcuni governatori e sindaci hanno deciso di regolarsi in maniera leggermente differente rispetto al decreto legge che fissa le norme per tutta l’Italia.quali sono gli enti locali che hanno emanato gli atti e cosa hanno previsto per le festività

Decreto Natale, le nuove FAQ del Governo

Chiamarla "variante inglese" è discutibile, sia dal punto di vista etico sia scientifico. Non è affatto detto, infatti, che Vui 202012/01 sia davvero inglese, e quindi non stupisce che sia già present ...

