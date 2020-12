Covid, Italia: superati i 2 milioni di casi. Conte: “Natale diverso ma non meno autentico” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un Natale che nessuno si aspettava, non meno autentico come lo ha definito in giornata Giuseppe Conte, ma un giorno di Festa in cui non si può dimenticare la realtà, una vita che non è più la stessa, segnata sotto ogni punto di vista dall’emergenza sanitaria, la pandemia di Coronavirus. Anche oggi, giorno di Vigilia, arrivano gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Covid-19, gli auguri di Giuseppe Conte “Io sono orgoglioso ogni giorno di più perché mi scopro sempre più innamorato dell’Italia e orgoglioso della risposta dei cittadini, della comunità dei cittadini quindi ce la faremo senz’altro – sono le parole del Presidente del Consiglio che si rivolge al popolo Italiano attraverso i suoi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Unche nessuno si aspettava, noncome lo ha definito in giornata Giuseppe, ma un giorno di Festa in cui non si può dimenticare la realtà, una vita che non è più la stessa, segnata sotto ogni punto di vista dall’emergenza sanitaria, la pandemia di Coronavirus. Anche oggi, giorno di Vigilia, arrivano gli aggiornamenti sull’epidemia di-19 in-19, gli auguri di Giuseppe“Io sono orgoglioso ogni giorno di più perché mi scopro sempre più innamorato dell’e orgoglioso della risposta dei cittadini, della comunità dei cittadini quindi ce la faremo senz’altro – sono le parole del Presidente del Consiglio che si rivolge al popolono attraverso i suoi ...

