Valerio Scanu gravissimo lutto: è morto ed era ricoverato per Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vediamo insieme il gravissimo lutto che ha colpito Valerio Scanu, da vicino, in questo momento particolare a causa del Covid. Lui è uno dei tanti volti usciti dal talent Amici di Maria De Filippi, che ha avuto un grandissimo successo, stiamo parlando di Valerio Scanu. Vediamo insieme il gravissimo lutto che lo ha colpito da L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - repubblica : Coronavirus, è morto Tonino, il papà di Valerio Scanu - Valerio_Scanu : quando ero all’isola,in Honduras,e volevo abbandonare,sentire mio padre dallo studio dire che andava tutto bene mi… - angelinascanu : ??????La Maddalena: morto per Covid il padre di Valerio Scanu - PamelaBettinel : @rtl1025 @AmorosoOF @bambinogesu E per favore, ricordatevi di fare le condoglianze a @Valerio_Scanu per la perdita… -