Sampdoria | Jankto piace in Bundesliga | due club alla finestra

Sampdoria, Jankto finisce nel mirino della Bundesliga: Hoffnheim e Herta Berlino alla finestra per il centrocampista Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, sta vivendo un ottimo momento. Prestazioni di livello, assist e gol, tra l'altro consecutivi, per il blucerchiato che ha attirato su di sé gli occhi di diverse società in Bundesliga. Come riporta il Secolo XIX, sia l'Hoffenheim che l'Herta Berlino avrebbero puntata il centrocampista della Sampdoria. Un pallido interesse arriva anche dalla Premier League. Difficile che la dirigenza blucerchiata voglia privarsene già nel mercato di gennaio, il suo valore – al momento – si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, sta vivendo un ottimo momento. Prestazioni di livello, assist e gol, tra l’altro consecutivi, per il blucerchiato che ha attirato su di sé gli occhi di ...

Nella Sampdoria pronti Ramirez e Yoshida ... In porta ci sarà Audero, difeso da Thorsby, Tonelli, Yoshida ed Augello. Centrocampo composto da Jankto, Ekdal, Adrien Silva e Damsgaard, panchina per ...

