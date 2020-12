Roma-Cagliari 3-2. I giallorossi rispondono dopo il ko di Bergamo

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 2-2 Atalanta AC Milan 3-2 Lazio Napoli 1-1 Torino Roma 3-2 Cagliari Sampdoria 2-3 Sassu… - OfficialASRoma : ??? Il 23 dicembre di 14 anni fa @OfficialTaddei segnò così proprio contro il Cagliari all'Olimpico... ?? ?? 10 curio… - SkySport : ROMA-CAGLIARI 3-2 Risultato finale ? ? #Veretout (11') ? #JoaoPedro (59') ? #Dzeko (71') ? #Mancini (77') ? rig.… - sportface2016 : #RomaCagliari 3-2 | Le parole di #Fonseca nel post partita - Pall_Gonfiato : La #Roma sale al terzo posto dietro alle due milanesi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cagliari

Roma-Cagliari 3-2; Sampdoria-Sassuolo 2-3; Spezia-Genoa 1-2; Udinese-Benevento 0-2; Verona-Inter 1-2. In classifica Milan sempre primo, con 34 punti,davanti all'Inter che ne ha 33, mentre la Roma è ...Roma, 23 dicembre 2020 - Serviva una grande risposta dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e la Roma non si è fatta trovare impreparata: nell'ultima partita di questo as ...