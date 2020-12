Piastrinopenia | acido tranexamico non riduce i sanguinamenti

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)nonin pazienti piastrinopenici in terapia per neoplasie ematologiche secondo un nuovo studio Nei pazienti gravemente piastrinopenici sottoposti a terapie per neoplasie ematologiche, l’(TXA) aggiunto come profilassi alle trasfusioni piastriniche non è risultato più efficace del placebo nel ridurre gli eventi emorragici di grado OMS 2 o superiore. Sono… L'articolo Corriere Nazionale.