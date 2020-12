LIVE – Venezia-Trieste 45-39, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Umana Reyer Venezia e Allianz Trieste si affrontano nel recupero dell’ottava giornata di Serie A1 2020/2021. I lagunari dopo aver battuto Varese che si trova in un periodo difficile, devono proseguire il periodo di ripresa affrontando i giuliani che nello scorso turno sono tornati al successo. Alle ore 18.30 di mercoledì 23 dicembre inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Trieste 45-39 INTERVALLO 20? – STONE CORREGGE LA TRIPLA DI BRAMOS! ALLO SCADERE DEL PRIMO TEMPO! 45-39! 20? – Pessima palla persa di Alviti, parziale di 5-0 tutto targato Bramos: 43-38. 20? – Bramos si fa rivedere dall’arco, terza tripla per lui: 43-38. 19? – 2 su 2 di Delia: 38-38. 18? – Taglio centrale di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Umana Reyere Allianzsi affrontano nel recupero dell’ottava giornata diA1. I lagunari dopo aver battuto Varese che si trova in un periodo difficile, devono proseguire il periodo di ripresa affrontando i giuliani che nello scorso turno sono tornati al successo. Alle ore 18.30 di mercoledì 23 dicembre inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA45-39 INTERVALLO 20? – STONE CORREGGE LA TRIPLA DI BRAMOS! ALLO SCADERE DEL PRIMO TEMPO! 45-39! 20? – Pessima palla persa di Alviti, parziale di 5-0 tutto targato Bramos: 43-38. 20? – Bramos si fa rivedere dall’arco, terza tripla per lui: 43-38. 19? – 2 su 2 di Delia: 38-38. 18? – Taglio centrale di ...

emergenzavvf : Era già bellissimo in versione statica. Ora che è animato, sarà un sogno a occhi aperti. Domani h. 12 presentiamo… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Avviso ?? ??Porto Marghera: domani, dalle ore 7, attivazione torcia ad Arkema per l'avviamento degli impianti dopo i la… - VeniceTopEvents : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - GranGalaVe : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - SfcEventi : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Venezia Cosenza - Venezia: 0-0 - Serie B - Risultato finale e commento alla partita Virgilio Sport LIVE LBA - Reyer Venezia vs Allianz Trieste: la diretta intervallo

Recupero di campionato della gara dell'ottava giornata tra Reyer Venezia e Allianz Trieste al Taliercio di Mestre (palla a due ore 18:15, diretta Eurosport player). Due squadre convalescenti dalla ...

Contro Revenge Porn, evento live 27 dicembre

"Revenge Porn: una violenza virale" è il titolo dell'evento live che si terrà il 27 dicembre alle ore 18. La diretta sarà visibile sulla piattaforma partecipativa Posso. (ANSA) ...

Recupero di campionato della gara dell'ottava giornata tra Reyer Venezia e Allianz Trieste al Taliercio di Mestre (palla a due ore 18:15, diretta Eurosport player). Due squadre convalescenti dalla ..."Revenge Porn: una violenza virale" è il titolo dell'evento live che si terrà il 27 dicembre alle ore 18. La diretta sarà visibile sulla piattaforma partecipativa Posso. (ANSA) ...