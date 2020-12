“La strada non esiste”, polizia pensa a uno scherzo e non esce: Florencia uccisa a 14 anni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . L’agghiacciante storia di Florencia Romano, adolescente argentina assassinata da un uomo che l’aveva agganciata sui social convincendola a raggiungerlo in un appartamento. Un vicino aveva chiamato la polizia raccontando delle urla ma l’agente credeva fosse uno scherzo perché la strada con compariva nel suo database e non ha accolto la richiesta. uccisa a soli 14 anni in casa nonostante le urla e le richieste di aiuto che in molti avevano sentito e nonostante una chiamata alla polizia che però credeva fosse uno scherzo e non è intervenuta. È l’agghiacciante storia di Florencia Romano, adolescente argentina assassinata dieci giorni fa da un uomo che l’aveva agganciata sui social convincendola a ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . L’agghiacciante storia diRomano, adolnte argentina assassinata da un uomo che l’aveva agganciata sui social convincendola a raggiungerlo in un appartamento. Un vicino aveva chiamato laraccontando delle urla ma l’agente credeva fosse unoperché lacon compariva nel suo database e non ha accolto la richiesta.a soli 14in casa nonostante le urla e le richieste di aiuto che in molti avevano sentito e nonostante una chiamata allache però credeva fosse unoe non è intervenuta. È l’agghiacciante storia diRomano, adolnte argentina assassinata dieci giorni fa da un uomo che l’aveva agganciata sui social convincendola a ...

CarloCalenda : Ma se decidiamo che con PD-M5S si declina e con Salvini Meloni si sprofonda, non varrà forse la pena cercare un’alt… - borghi_claudio : Finita la diretta in tempo per vedere delle domande intelligenti di Jana Gagliardi dove quel pazzo di #conte rispon… - robersperanza : Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l’Italia e per l’Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve.… - LPincia : RT @giobandnere: 'Il Grande Reset è destinato a fallire perché chi lo ha pianificato non comprende che ci sono ancora persone pronte a scen… - salvatorecara19 : @HuffPostItalia Lo applichiamo anche a chi fuma, beve, si droga, guida in maniera non conforme al codice della stra… -

Ultime Notizie dalla rete : strada non “La strada non esiste”, polizia pensa a uno scherzo e non esce: Florencia uccisa a 14 anni Fanpage.it Anche senza gli effetti speciali, sarà ancora e sempre Natale

Città deserte dopo le ore ventidue. Luminarie accese sul nulla. Al massimo, in strada qualche gatto randagio che non fa rumore. Anche Gesù dovrà venire al mondo con qualche ora di anticipo perché poss ...

Monoclonali, Palù apre alla sperimentazione. L’Aifa riscrive la vicenda del “trial mancato”, ma finisce per ammettere l’occasione persa

“L’Aifa ha interesse a sperimentare i monoclonali”. Sui farmaci a base di anticorpi Giorgio Palù ieri ha impresso la svolta all’agenzia che presiede dal 4 dicembre. Dopo le rivelazioni del Fatto ha me ...

Città deserte dopo le ore ventidue. Luminarie accese sul nulla. Al massimo, in strada qualche gatto randagio che non fa rumore. Anche Gesù dovrà venire al mondo con qualche ora di anticipo perché poss ...“L’Aifa ha interesse a sperimentare i monoclonali”. Sui farmaci a base di anticorpi Giorgio Palù ieri ha impresso la svolta all’agenzia che presiede dal 4 dicembre. Dopo le rivelazioni del Fatto ha me ...