Juve-Napoli, Pirlo: “La rigiochiamo volentieri, ma è una presa in giro per altre squadre che erano nelle stesse condizioni e hanno giocato” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “La rigiochiamo volentieri. Dispiace che abbiano preso in giro le altre squadre che erano nella stessa situazione e sono state messe in difficoltà – così Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, sulla partita contro il Napoli che verrà rigiocata dopo una prima sentenza che voleva la vittoria a tavolino per i bianconeri – Io sto mettendo insieme le mie idee, i giocatori le stanno capendo e cercheremo di migliorare questo sistema di gioco” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “La. Dispiace che abbiano preso inlechenella stessa situazione e sono state messe in difficoltà – così Andrea, allenatore dellantus, sulla partita contro ilche verrà rigiocata dopo una prima sentenza che voleva la vittoria a tavolino per i bianconeri – Io sto mettendo insieme le mie idee, iri le stanno capendo e cercheremo di migliorare questo sistema di gioco” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ZZiliani : Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà… - ZZiliani : Disperato per aver dovuto espellere #Cuadrado (ma gliel’ha detto il VAR), #LaPenna fischia solo punizioni per la Ju… - realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - ilfattovideo : Juve-Napoli, Pirlo: “La rigiochiamo volentieri, ma è una presa in giro per altre squadre che erano nelle stesse con… - Domenico1oo777 : RT @Nino_TheBest: Le partite prenatalizie: - 2014: Juve-Napoli 2-2, Supercoppa persa. - 2016: Juve-Milan 1-1, Supercoppa persa. - 2019: Juv… -